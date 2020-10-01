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Haberler Menemenspor Menemen yara saracak

Menemen yara saracak

Menemen yara saracak
Giriş Tarihi: 1.10.2020

TFF 1. Lig'de son olarak Tuzlaspor'a evinde 5-2 yenilerek düşme hattına yerleşen Menemenspor panik yapmıyor. Sarı-lacivertli kulübün futbol şube sorumlusu Recep Ersoy genç bir takım olduklarını ve çıkışa geçeceklerini söyledi. İlk 3 haftayı istedikleri gibi bitiremediklerini söyleyen Menemen Futbol Şube Sorumlusu Recep Ersoy, "Yeni ve genç bir ekibe sahibiz. Tecrübe kazandıkça iyi sonuçlar gelecek. Tuzlaspor maçının sonucuna çok üzüldük ancak gerekli dersleri çıkaracağız. Bu hafta deplasmanda karşılaşacağımız Balıkesirspor'u yeneceğimize inanıyorum" dedi.

GÜVENİMİZ TAM
Geçen sezona da arzu ettikleri gibi başlayamadıklarını belirten sarılacivertli İzmir ekibinin futbol şube sorumlusu Recep Ersoy, "Teknik direktörümüz Cenk Laleci'ye ve ekibine, tüm futbolcularımıza güvenimiz tam. İlk haftalar her zaman zor geçer. Geçen sezon da lige kötü başlamıştık ancak toparlanıp zirve mücadelesi vermiştik. Aynı performansı bekliyoruz" diye konuştu.

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