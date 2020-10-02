Menemenspor’da transfer hamlesi

TFF Birinci Lig'de ilk üç haftada 1 puan toplayan Menemenspor dün kadrosuna iki takviye birden yaptı. Sarı-lacivertliler forvet hattına Amerika Birleşik Devleti ekiplerinden Los Angeles Galaxy'den forvet Mohammed Kesselly Kamara ve Adana Demirspor'dan stoper Fatih Ekinci'yi kadrosuna kattı. Kulüpte yapılan imza törenine Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin katıldı. İzmir ekibi, 22 yaşındaki Liberyalı Kesselly Kamara ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

FATİH EKİNCİ KİRALIK GELDİ

Bruins, Apache, Paderborn ve son olarak Los Angeles Galaxy kulüplerinde forma giyen 22 yaşındaki Kamara, geçen sezon ABD liginde 17 maçta 12 gol kaydetti. Bonservisi Güney etibi Adana Demirspor'da olan 24 yaşındaki Avusturya doğumlu gurbetçi stoper Fatih Ekinci ise sezon sonuna kadar İzmir temsilcisinde kiralık olarak forma giyecek.