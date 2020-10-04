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Haberler Menemenspor Menemen Bal-Kes virajında

Menemen Bal-Kes virajında

Menemen Bal-Kes virajında
Giriş Tarihi: 4.10.2020

TFF 1. Lig'de ilk üç haftada bir puan toplayan Menemenspor bugün deplasmanda Balıkesirspor'a konuk olacak. Balıkesir Atatürk Stadı'ndaki kritik maçı hakem Ramazan Keleş yönetecek. Mücadele saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşmayı TRT
Avaz ve beIN Max 2 kanallarından Sarılacivertli ekipte Tuzlaspor maçında kırmıza kart gören ve cezalı duruma düşen Sikiru görev alamayacak. Üç haftadır sakatlığı yüzünden forma giyemeyen Taşkın Çalış'ın takımdaki yerini alabilecek.

BALIKESİR'DE EKSİK YOK
Balıkesir'da ise sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Lige istedikleri gibi başlayamadıklarını, takımın mücadelesinden memnun olduğunu belirten Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, "Balıkesirspor karşılaşmasıyla kötü gidişimize son vermek istiyoruz. İlk galibiyetimize imza atacağımıza eminim" dedi.

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