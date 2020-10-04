Menemen Bal-Kes virajında

TFF 1. Lig'de ilk üç haftada bir puan toplayan Menemenspor bugün deplasmanda Balıkesirspor'a konuk olacak. Balıkesir Atatürk Stadı'ndaki kritik maçı hakem Ramazan Keleş yönetecek. Mücadele saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşmayı TRT

Avaz ve beIN Max 2 kanallarından Sarılacivertli ekipte Tuzlaspor maçında kırmıza kart gören ve cezalı duruma düşen Sikiru görev alamayacak. Üç haftadır sakatlığı yüzünden forma giyemeyen Taşkın Çalış'ın takımdaki yerini alabilecek.

BALIKESİR'DE EKSİK YOK

Balıkesir'da ise sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Lige istedikleri gibi başlayamadıklarını, takımın mücadelesinden memnun olduğunu belirten Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, "Balıkesirspor karşılaşmasıyla kötü gidişimize son vermek istiyoruz. İlk galibiyetimize imza atacağımıza eminim" dedi.