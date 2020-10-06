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Menemen Burak’ı kiraladı

Menemen Burak’ı kiraladı
Giriş Tarihi: 6.10.2020

TFF Biriunci Lig'e çok kötü bir başlangıç yaparak son sıraya kadar gerileyen Menemenspor, yaz transfer döneminin son gününde savunmasını güçlendirdi. Sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör Cenk Laleci'den aldığı rapor doğrultusunda Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un genç stoperi Burak Albayrak'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

BURAK FENERBAHÇE'DE YETİŞTİ
Fenerbahçe altyapısından yetişen ve geçen sezon yaz transfer döneminde Çaykur Rizespor'a transfer olan Burak, dün İzmir'e gelerek sarı-lacivertli ekibe imzayı attı. Sezon sonuna kadar Menemenspor'da kiralık olarak forma giyecek olan 22 yaşındaki genç savunmacı Rize'de geçen yıldan bu yana toplam 12 maça çıktı. Bu arada ligde son olarak Balıkesir'e yenilerek üçüncü yenilgisini alan Menemenspor'da teknik heyet kötü gidişin nedenlerini araştırıyor.

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