Menemen yenilendi

TFF Birinci Lig'de ilk 4 haftada 1 puan toplayan Menemenspor, yaz transfer döneminde 15 futbolcuyu bünyesine kattı. Sarı-lacivertliler dış transfer politikasında bünyesine genç futbolcuları katmayı tercih etti. İzmir ekibinin yaş ortalaması 22.6 oldu.

SARI-LACİVERTLİLER TAKIMI YENİLEDİ

MENEMENSPOR, grubun en genç ekiplerinden biri oldu. Sarı-lacivertliler bu sezon kadrosuna Ankaraspor'dan Burak Albayrak, Adana Demir'den Fatih Ekinci, Başakşehir'den Nuri Emre Akşit, Ankaragücü'den Emre Batuhan Adıgüzel, Altay'dan Adamu Alhassan, Havesle'den Berkan Çakır, Ümraniye'den Oğulkan Aydın, Esperance'den Tidjani Aaane, Pazar'dan Mehmet Aytemiz, Çanakkale TSKden Ali Uygar, Yeni Malatya'dan Kubilay Yılmaz, Las Angeles Galaxy'den Mohammed Kamara, Göztepe'den kiralık olarak Yusuf ve Eren Bilir'i kattı. Sarı-lacivertliler kendi altyapısından Muhammet Özer, Emir Ari, Hejar Tan, Emir Ercevik, Alper Bugan ve Murat Yılmaz'ı da profesyonel yaparak A Takıma çıkardı.