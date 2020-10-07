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Menemen yenilendi

TFF 1. Lig’de kadrosuna 14 futbolcu katan sarı-lacivertli ekibin yaş ortalaması 22.6 oldu. İzmir temsilcisi iigin en genç kulüplerinden oldu.

Menemen yenilendi
Giriş Tarihi: 7.10.2020

TFF Birinci Lig'de ilk 4 haftada 1 puan toplayan Menemenspor, yaz transfer döneminde 15 futbolcuyu bünyesine kattı. Sarı-lacivertliler dış transfer politikasında bünyesine genç futbolcuları katmayı tercih etti. İzmir ekibinin yaş ortalaması 22.6 oldu.

SARI-LACİVERTLİLER TAKIMI YENİLEDİ
MENEMENSPOR, grubun en genç ekiplerinden biri oldu. Sarı-lacivertliler bu sezon kadrosuna Ankaraspor'dan Burak Albayrak, Adana Demir'den Fatih Ekinci, Başakşehir'den Nuri Emre Akşit, Ankaragücü'den Emre Batuhan Adıgüzel, Altay'dan Adamu Alhassan, Havesle'den Berkan Çakır, Ümraniye'den Oğulkan Aydın, Esperance'den Tidjani Aaane, Pazar'dan Mehmet Aytemiz, Çanakkale TSKden Ali Uygar, Yeni Malatya'dan Kubilay Yılmaz, Las Angeles Galaxy'den Mohammed Kamara, Göztepe'den kiralık olarak Yusuf ve Eren Bilir'i kattı. Sarı-lacivertliler kendi altyapısından Muhammet Özer, Emir Ari, Hejar Tan, Emir Ercevik, Alper Bugan ve Murat Yılmaz'ı da profesyonel yaparak A Takıma çıkardı.

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