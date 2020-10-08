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yara saracak

Sarı-lacivertli ekibin teknik patronu Laleci, “Milli aradan sonra çıkışa geçiceğiz” dedi.

Menemenspor yara saracak
Giriş Tarihi: 8.10.2020

TFF 1. Lig'de sezona kötü bir başlangıç yapan Menemenspor'da teknik patron Cenk Laleci, milli aranın kendilerine çok iyi geldiğini söyledi. Yeni bir ekip olduklarını ve bunun zorluklarını çektiklerini belirten Laleci, "Genç ve yeni bir takımız. Sahaya iyi mücadele yansıtıyoruz ancak skora yansıtamıyoruz. Verilen bu 15 günlük arada özellik hücum organizasyonları ve bireysel hataları en aza indirmek için çok çalışacağız. Çıkış yakalayacağımızdan eminim" dedi. Geçen sezonda aynı sorunları yaşadıklarını belirten genç teknik patron, "Taraftarımızın gönlü rahat olsun. Geçen sezon da lige çok kötü başladık ama ardından Play-Off'u kaçırdık Moral bozmayacağız" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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