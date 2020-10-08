Sarı-lacivertliler 24 yaşındaki forvet oyuncusuyla 1 yıllık mukavele yaptı. Çekya'nın Znojmo takımında futbola başlayan Kubilay, Slovakya'da Spartak Trnava ekibinde oynadıktan sonra Türkiye'ye geldi. Yeni Malatyaspor'a imza atan golcü geçen sezon Boluspor'da kiralık olarak forma giymişti.
DHA
Menemenspor'da Kubilay'ın lisansı çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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