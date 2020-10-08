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'da Kubilay'ın lisansı çıktı

1'inci Lig'de ilk 4 haftayı 1 puanla sonuncu sırada tamamlayan 'un transferin son gününde Yeni Malatyaspor'dan aldığı Kubilay Türk Yılmaz'ın lisans işlemleri tamamlandı.

Menemenspor'da Kubilay'ın lisansı çıktı

08.10.2020, 11:42

Sarı-lacivertliler 24 yaşındaki forvet oyuncusuyla 1 yıllık mukavele yaptı. Çekya'nın Znojmo takımında futbola başlayan Kubilay, Slovakya'da Spartak Trnava ekibinde oynadıktan sonra Türkiye'ye geldi. Yeni Malatyaspor'a imza atan golcü geçen sezon Boluspor'da kiralık olarak forma giymişti.

DHA

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