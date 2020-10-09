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Menemen’den Kubilay hamlesi

Sarı-lacivertliler, transferin son gününde yoğun bir çabayla forvet Kubilay’ı renklerine kattı.

Menemen’den Kubilay hamlesi
Giriş Tarihi: 9.10.2020

TFF Birinci Lig'de ilk 4 haftayı 1 puanla tamamlayan Menemenspor'un transferin son gününde Yeni Malatyaspor'dan forvet Kubilay Türk Yılmaz'ı kadrosuna kattı. Gece yarısı işlemleri tamamlanan 24 yaşındaki santraforun lisansı çıkartıldı. Sezon başı kampını Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da geçiren Kubilay Yılmaz Türk ile 1 yıllık anlaşma sağlandı.

BOLUSPOR'DA DA GÖREV YAPTI
Futbola Avusturya kulübü Slovan HAC altyapısında başlayan gurbetçi oyuncu, Rapid Wien, Znojmo, Spartak Trnava, Yeni Malatyaspor ve geçen sezonun ikinci yarısında Boluspor'da forma giydi. 24 yaşındaki hücum oyuncusu, Boluspor formasıyla TFF Birinci Lig'de şans bulduğu 6 maçta 165 dakika sahada kaldı ve 1 gol atmayı başardı.

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