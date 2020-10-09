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’un 4 vazgeçilmezi

1'inci Lig'de 4 hafta sonunda topladığı 1 puanla ligin dibine demir atan 'da 4 futbolcu tüm maçlarda 90'ar dakika sahada kalarak teknik direktör Cenk Laleci’nin vazgeçilmezleri oldu.

Menemenspor’un 4 vazgeçilmezi

09.10.2020, 11:55

Kaleci Selmani, stoperler Furkan ve Domgjonas ile orta saha oyuncusu Tayfun sırasıyla Altınordu, Giresunspor (D), Tuzlaspor ve Balıkesirspor (D) müsabakalarında hep sahada kaldı. Tayfun 4 karşılaşmada 1 gol atarken, Domgjonas ise 1 asist yaptı. Menemenspor'da 4 oyuncunun ardından Göztepe'den kiralanan sağ bek Yusuf toplam 287 dakika görev yaparken, orta saha oyuncusu Murat Erdemir de 283 dakika sahada kaldı.

DHA

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