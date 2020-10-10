Menemenspor’da takıma güven tam

TFF 1. Lig'de dört haftada topladığı 1 puanla ligin dibinde yer alan Menemenspor'da milli aradan sonra oynayacağı Akhisarspor maçı hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Ligin başında alının sonuçlar sonrası telaşa kapılmadıklarını belirten Menemen Futbol Şube Sorumlusu Recep Ersoy, "Hem yeni kurulan hem de yaş ortalaması 22 olan bir ekibiz. Biz kulüp olarak yarış içinde olup, oyuncu yetiştirmenin peşindeyiz. Teknik heyetimize ve oyuncularımıza güveniyoruz. Akhisarspor karşılaşmasıyla yükselişe çıkacağımıza inancımız tam. Bundan hiç şüphemiz yok" ifadelerini kullandı.