Menemen’de Rasheed sevinci

TFF 1. Lig'de sezona istediği gibi başlamayan Menemenspor'da genç futbolcuların ortaya koyduğu performans moral oldu. Sarı-lacivertlilerin geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı forvet Ibrahim Akanbi Rasheed lige fırtına gibi bir başlangıç yaptı. 21 yaşındaki Nijeryalı futbolcu görev aldığı 3 maçta 2 gol atma başarısını gösterdi. Genç oyuncu sahada kaldığı 270 dakikada deplasmanda Giresunspor ve Tuzlaspor'un filelerini havalandırdı. Genç santrafor bu sezona fırtına gibi bir giriş yaptı. Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, "Rasheed'de kadromuzda bulunan genç ve yetenekli oyuncularımızdan biri. Onun ilerleyen haftalarda daha iyi performanslar ortaya koyacağından eminim" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ