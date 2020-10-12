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3 yaş gençleşti

Menemenspor 3 yaş gençleşti
Giriş Tarihi: 12.10.2020

TFF 1. Lig'de ilk 4 haftayı 1 puanla son sırada tamamlayan Menemenspor, bu sezon takımı gençlerden oluştururken, kadrosunda 30 yaş ve üstü sadece 3 oyuncu yer aldı. Geçen sezon 25 yaş ortalamasıyla sahada mücadele eden sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi takıma gençleştirme operasyonu yaparak bu sayıyı 22'e çekti. Kadroda yer alan futbolculardan 18 yaşındaki Murat Yılmaz takımın en genç oyuncusu, 32 yaşındaki Murat Erdemir ile Rıdvan Koçak da takımın en yaşlı futbolcuları oldu.

EN ÇOK YUSUF TALUM OYNADI
Menemenspor'un 19 yaşındaki yıldızları Emre Batuhan 2, Berkan Çakır 1 ve Yusuf Talum 4 maçta forma giydi. Tecrübeli isimlerden kaleci Amir hiç forma giyemezken, Murat Erdemir 4 karşılaşmada şans buldu ve 1 kez rakip fileleri havalandırma başarısını gösterdi. İzmir ekibinin 2. Lig'de şampiyonluk yaşayan kadrosunda yer alan Rıdvan Koçak ise 2 karşılaşmada görev yaptı ve 1 gol attı. Teknik direktör Cenk Laleci, "Genç bir ekibiz. Takım içindeki tecrübeli arkadaşlarımız gençlerimize örnek oluyor" dedi.

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