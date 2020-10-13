Sıfırdan zirveye

TFF 1. Lig ekibi Menemenspor'un geçen sezonun devre arasında amatör küme ekibi Tire Belediyespor'dan aldığı golcü Rasheed, kısa sürede değerine değer kattı. Foça Belediyespor'la Türkiye macerası başlayan ve ilk olarak burada filiz lisansı çıkan 21 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, 2019-2020 sezonunun başında Tire ekibine transfer oldu. Genç futbolcunun değeri 9 bin TL'yi bulurken, geçen sezonun devre arasında Menemenspor'a gelen Rasheed, 7 maçta görev yaptı. Bu sezon ise oynadığı 3 maçta 2 gol atan yıldız adayı futbolcunun transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 465 bin TL oldu.

BİR PUAN KAZANDIRDI

İzmir ekibi Menemenspor şu ana kadar oynadığı son 4 maçta 3 yenilgi, 1 beraberlik alırken, Rasheed 1-1 biten Giresunspor maçında 90+5'te attığı golle takımına 1 puan kazandırdı.