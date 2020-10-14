İlklerin peşinde

TFF 1. Lig'de ilk 4 haftada 1 puan toplayan Menemenspor'da gözler pazartesi günü oynanacak olan Akhisarspor maçına çevrildi. İzmir ekibi, Manisa temsilcisi önünde hem bu sezonki ilk galibiyetini hemde rakibini ilk kez yenmenin planlarını yapıyor. Sarı-lacivertliler, Akigo ile daha önce iki kez karşı karşıya geldi. Taraflar arasında 1 maç beraberlikle sonuçlanırken, 1 maçta ise Akhisarspor sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Menemenspor, Ege derbisinde kazanarak kötü gidişine dur demek istiyor. Milli arayı iyi değerlendirdiklerini belirten sarı-lacivertli ekibin teknik patronu Cenk Laleci, "Yeni katılan arkadaşlarımız fizik olarak istenilen düzeye geldi. Akhisarspor önünde beyaz bir sayfa açmak istiyoruz. Hem derbide rakibimizi ilk kez yenmek hem de bu sezon ilk galibiyetimizi almak istiyoruz. Oyuncularımın başaracak güce sahip. Onlara da güvenim tam" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ