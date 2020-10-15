Menemen’de golcüler yarışta

TFF 1. Lig'de ligin dibine demir atan Menemenspor'da Akhisarspor maçı öncesi forvet hattında forma savaşı kızıştı. Milli arada takıma yeni katılan isimlerinden kondisyon eksikliklerini kapatmasının ardından Kubilay Türk Yılmaz, Mohammed Kamara, Ibrahim Akanbi Rasheed, Murat Elkatmış ve Şeref Özcan arasındaki rekabet üst seviyeye çıktı. Sarı-lacivertli teknik heyetin pazartesi günü Ege derbisinde kime forma vereceği henüz netlik kazanmadı.

REKABET BAŞARIYI GETİRECEK

Takım içi rekabetin başarı getireceğine inandığını belirten Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, "Sezona maalesef kötü başladık. Verilen arayı iyi değerlendiriyoruz. Transferin son günlerinde gereken hamleleri yaptık. Akhisarspor maçıyla birlikte gerçek potansiyelimiz ortaya çıkacak. Oyuncularımın çalışma temposundan ve hırsından çok memnunum. Formayı hak edenler alacak" dedi.