Menemen gençlerine güveniyor

TFF 1. Lig'de mücadele eden Menemenspor'da pazartesi günü karşılaşacağı Akhisarspor maçı hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertli ekibin futbol şube sorumlusu Recep Ersoy, altyapılarından yetişen ve transfer ettikleri genç oyunculara şans vererek doğru yolda ilerlediklerini belirtti. Ligin dört haftasında ortaya konan futbolun puan tablosuna yansımadığının altını çizen Menemenspor Futbol Şube Sorumlusu Recep Ersoy, "Lige hedeflediğimiz gibi başlamadık ancak iyi bir ekip olduğumuzu biliyoruz. Gençlerimiz ilk haftalarda acemice hatalar yaptı. Ancak süre alarak tecrübe kazanacaklar. Bizim onlara güvenimiz tam" dedi.

LİG YENİDEN BAŞLAYACAK

En büyük avantajlarının başarıya aç genç oyunculardan kurulu bir takım olduklarını belirten Ersoy, "Milli arayı çok iyi değerlendirdik, Ege derbisiyle lig bizim için yeniden başlayacak. Hem yarış içinde olup hem de oyuncu yetiştirmenin zorluklarını ilk haftalar yaşadık. Taraftarımız bize güvensin, doğru yoldayız" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ