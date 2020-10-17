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’da telası

Menemenspor’da Akhisarspor telası
Giriş Tarihi: 17.10.2020

TFF 1. Lig'de ilk 4 maçta 1 puan toplayan Menemenspor'da gözler pazartesi günü haftanın kapanış maçında karşılaşacakları Akhisarspor randevusuna çevrildi. Milli arayı çok iyi değerlendirdiklerini belirten sarı-lacivertli ekibin genç teknik direktörü Cenk Laleci, "Geride kalan haftalara baktığımızda sahaya koyduğumuz mücadele tabelaya yansımadı. Oyuncularımın performans ve saha içindeki hırslarından memnunum. Akhisarspor maçında kötü gidişe dur diyeceğimizden eminim. Ege derbisini kazanıp üzerimizdeki kara bulutları dağıtmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

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