TFF 1. Lig'de ilk 4 maçta 1 puan toplayan Menemenspor'da gözler pazartesi günü haftanın kapanış maçında karşılaşacakları Akhisarspor randevusuna çevrildi. Milli arayı çok iyi değerlendirdiklerini belirten sarı-lacivertli ekibin genç teknik direktörü Cenk Laleci, "Geride kalan haftalara baktığımızda sahaya koyduğumuz mücadele tabelaya yansımadı. Oyuncularımın performans ve saha içindeki hırslarından memnunum. Akhisarspor maçında kötü gidişe dur diyeceğimizden eminim. Ege derbisini kazanıp üzerimizdeki kara bulutları dağıtmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
Menemenspor’da Akhisarspor telası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.