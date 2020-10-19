Ege’de kritik randevu

TFF 1. Lig'de sezona sancılı bir başlangıç yapan iki Ege ekibi Akhisarspor ile Menemenspor bugün tırmanışa geçmek hedefi ile kritik bir 90 dakikaya çıkacaklar. Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak bu önemli randevuda hakem Çağdaş Altay görev yapacak. Sezona maddi ve idari sorunlarla başlayıp transfer yasağını kaldıramayan ayrıca birçok oyuncusuyla yollarını ayırmak zorunda kalan Akhisarspor geçen süreçte sadece 1 yaşadı. İlk haftada Tuzlaspor ile yenişemeyen yeşil-siyahlılar daha sonra Royal Hastanesi Bandırmaspor'a çarpıldı.

SADECE BAL-KES'İ YENDİ

Yine Ege derbisinde Balıkesirspor'u sahasında 2-0 mağlup eden Akigo, Yılport Samsunspor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle dönerek umduğu çıkışı yakalayamadı. Henüz galibiyetle tanışamayan Menemen ise sezona oldukça kötü başladı. Altınordu'ya evinde 2-0 yenilen sarı-lacivertliler ikinci hafta Giresunspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü. Menemenspor son iki karşılaşmasında ise Tuzlaspor'a 5-2, Balıkesirspor'a ise 2-1 mağlup olarakbir1 puanda kaldı. Ege ekiplerinin bu kritik randevusu TRT Spor ve beIN Sports Max 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.



TAHA VE HADZİC KADRO DIŞI

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da kritik mücadele öncesi şok bir geliş- gelişme yaşandı ve Taha Yalçıner ile İrfan me Hadzic'in kadro dışı bırakıldığı açıklan-açıklandı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, dı. disiplinsiz ve takım bütünlüğünü bozma-bozmaya yönelik davranışlar sergileyen Taha ya Yalçıner ve İrfan Hadzic'in uyarılmala-uyarılmalaya rına rağmen buna devam ettikleri için kadro dışı bırakıldıkları belirtildi.



SON GALİBİYETİ 4 TEMMUZ'DA

MENEMEN ligde son galibiyetini 4 Temmuz'da sahasında oynadığı Adanaspor'a karşı 4-2'lik sonuçla almıştı. Sarı-lacivertliler bu maçın ardından oynadıkları Bursa ve Altınordu mücadelelerinden 1'er puanla ayrılmış ve sezonu 10. sırada tamamlamıştı.