Menemenspor evinde Bursaspor'la oynayacak

Sarı-lacivertlilerde Akhisarspor maçında kırmızı kart gören genç stoper Furkan forma giyemeyecek. Teknik direktör Cenk Laleci, kötü gidişata Bursaspor maçıyla son vereceklerini söyledi. Laleci, "Henüz galibiyetle tanışamadık. Bursaspor da hedeflerinden geri kaldı, bu yüzden zorlu bir maça çıkacağız. Biz kendi oyunumuzu oynayıp sahadan istediğimiz sonucu alacağız" diye konuştu.



Menemenspor'un muhtemel onbiri şöyle: Selmani - Yusuf, Domgjonas, Rıdvan, Batuhan, Taşkın, Berkan, Mehmet, Tayfun, Sikiru, Rasheed.

DHA