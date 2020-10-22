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Haberler Menemenspor Menemenspor - Bursaspor I CANLI ANLATIM

- I CANLI ANLATIM

, bu akşam evinde 'la karşılaşacak. Maçın haberimizden takip edebilirsiniz.

Menemenspor - Bursaspor I CANLI ANLATIM

22.10.2020, 18:50

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Bursaspor deplasmanda bu akşam Menemenspor'la kozlarını paylaşacak. Menemen İlçe Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. Kritik karşılaşmanın hakemi ise Suat Arslanboğa.

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