Menemenspor - Bursaspor I CANLI ANLATIM

Menemenspor, bu akşam evinde Bursaspor'la karşılaşacak. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz. TFF 1. Lig'in 6. haftasında Bursaspor deplasmanda bu akşam Menemenspor'la kozlarını paylaşacak. Menemen İlçe Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. Kritik karşılaşmanın hakemi ise Suat Arslanboğa.
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