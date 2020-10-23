Kongreler iptal

TFF Birinci Lig ekiplerinden Menemenspor büyük şok yaşıyor. Menemen Belediyespor Kulübü Derneği'nin 18 Aralık 2018 ve 25 Mayıs 2019 tarihli olağanüstü genel kurullarının usul ve yasaya aykırı toplanması, oylamanın usulsüz yapılması ve alınan kararların yasaya ve dernek tüzüğüne aykırı olması gerekçeleri ile Menemen 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan dava sonuçlandı. Kulübün kurucu üyelerinden Fikret Uzun'un açmış olduğu davalarda mahkeme, iki olağanüstü genel kurulun da iptal edilmesini kararlaştırdı.

KULÜBÜN DEVİRİ YAPILMIŞTI

25 Mayıs 2019'da kulüp başkanlığına Tahir Şahin'in seçildiği kongrede kulübün şirketleşerek Menemenspor Sportif Faliyetler A.Ş. adını alması ve yeni logo belirlenmesi oy çokluğuyla kararlaştırılmıştı. Şirketin yüzde 99'luk hissesi, 249 lira 99 kuruş karşılığında yeni seçilen kulüp yönetimine devredilmişti. Açıklanan bu kararın ardından sarılacivertli kulüp yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "İstinaf mahkemesinin yolunun açık tutulması dolayısı ve gerekçeli kararın açıklanmaması nedeniyle seçilmiş olan yönetim kurulumuz görevine devam etmektedir. Yargıdaki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Takdir yüce yargının ve Menemenli hemşehrilerimizindir" ifadelerine yer verildi.