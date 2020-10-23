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Haberler Menemenspor Laleci kadroda revizyon yaptı

kadroda revizyon yaptı

Laleci kadroda revizyon yaptı
Giriş Tarihi: 23.10.2020

MENEMENSPOR Teknik Direktörü Cenk Laleci geçen hafta deplasmanda sahaya sürdüğü kadrodan dün Bursaspor önünde iki değişiklik yaptı. Laleci, kırmızı kart cezalısı stoper Furkan Bayır'ın yerine Ömer Şahbaz'a şans verdi. Laleci, Berkan İbrahim yerine Taşkın Çalış'ı sahaya sürdü. Sarı-lacivertliler dün Bursaspor'u yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı. İzmir ekibi bu sonuçla puanını 5 yaptı ve ateş hattından çıktı.

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