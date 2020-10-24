Menemen nefes aldı

TFF 1. Lig'e kötü bir başlangıç yapan ve ilk 5 haftada topladığı 2 puanla ligin dibine demir atan Menemenspor, Bursaspor'u yenerek üzerindeki karabulutları dağıttı. İzmir ekibi, 6. hafta müsabakasında 1-0 geriye düştüğü Bursa temsilcisi önünde Sikiru ile skoru eşitledi, 98. dakikada Tidjane'nin attığı golle ilk üç puanının sahibi oldu. Sarı-lacivertliler aldığı galibiyetle puan sıralamasında 14. basamağa yükseldi. Sezon başından beri genç takımının sahaya başarılı bir performans koyduğunu belirten Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, "İyi oyunumuz sonunda skora yansıdı. Lig artık bizim yeni başlıyor. Oyuncularım üç puanın yanında özgüvenlerini de yeniden kazandı" ifadelerini kullandı.

SERİ YAKALAMAK İSTİYORUZ

Bursaspor önünde galibiyeti hak ettiklerini belirten genç teknik adam, "Gerçek potansiyelimizi Bursaspor maçında gösterdik. Maalesef ilk 5 haftada çok kötü sonuçlar aldık ama inancımızı kaybetmedik. Asla mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. İlk galibiyetimizi aldık ve karabulutları dağıttık. Artık seri yakalamak istiyoruz. Bu takım üst sıraları hak ediyor" dedi.



SKOR YÜKÜ YABANCILARDA

Menemenspor'un TFF 1. Lig'de bu sezon rakip filelere gönderdiği 6 golün 4'ünü yabancı futbolcuları kaydetti. Sarı-lacivertli ekipte Nijeryalı 21 yaşındaki forveti Rasheed 2 gol atma başarısını gösterdi. Bursaspor önünde ise üç puanı getiren golleri Nijeryalı Sikiru ve Beninli Tidjani kaydetti. İzmir ekibinde Tayfun Aydoğan ve Rıdvan Koçak'ta attıkları 1'er golle takımın skor yüküne katkı yaptı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ