Menemenspor seriye bağlayacak

Teknik direktör Cenk Laleci, Bursaspor'u yenerek üzerlerindeki baskıyı yok ettiklerini dile getirdi. Boluspor'u da yenecek güçte olduklarını vurgulayan genç teknik adam, "Biz kendi gücümüzü biliyorduk. Ancak geçmiş haftalarda sahaya koyduğumuz mücadele skora yansımıyordu. Bursaspor önünde oyuncularım hem 3 puanı kazandı hem de özgüvenleri yerine getirdi. Şimdi Bursaspor galibiyetinin anlam kazanması ve gerçek potansiyelimizi göstermemiz için Bolu'dan da üç puanla dönmek zorundayız" dedi.
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