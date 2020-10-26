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Haberler Menemenspor Boluspor - Menemenspor I CANLI ANLATIM

- Menemenspor I

1’inci Lig’de geçen hafta evinde ’u yenerek ilk galibiyetine imza atan Menemenspor bugün deplasmanda Beypiliç ’la karşı karşıya geliyor.

Boluspor - Menemenspor I CANLI ANLATIM

26.10.2020, 18:37

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Bursaspor'u 2-1 yenerek ilk galibiyetini elde eden Menemenspor, Beypiliç Boluspor ile karşı karşıya. Bolu Atatürk Stadı'nda Murat Erdoğan'ın yöneteceği maç saat 19.00'da başlayacak.

BOLUSPOR - MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de 7. hafta maçında Boluspor - Menemenspor karşılaşacak. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Zorlu mücadeleyi, hakem Murat Erdoğan yönetecek. Murat Erdoğan'ın yardımcılıklarını ise Gökhan Memişoğlu ve Mehmet Şengül yapacak.

TFF 1. Lig maçları bu sezon boyunca TRT ekranlarında naklen ve şifresiz yayınlanacak. Boluspor - Menemenspor maçı da saat 19.00'da beIN SPORTS MAX HD 2, TRT Avaz ekranlarından izlenebilecek.

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