Boluspor - Menemenspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Bursaspor'u 2-1 yenerek ilk galibiyetini elde eden Menemenspor, Beypiliç Boluspor ile karşı karşıya. Bolu Atatürk Stadı'nda Murat Erdoğan'ın yöneteceği maç saat 19.00'da başlayacak.

BOLUSPOR - MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de 7. hafta maçında Boluspor - Menemenspor karşılaşacak. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Zorlu mücadeleyi, hakem Murat Erdoğan yönetecek. Murat Erdoğan'ın yardımcılıklarını ise Gökhan Memişoğlu ve Mehmet Şengül yapacak.

TFF 1. Lig maçları bu sezon boyunca TRT ekranlarında naklen ve şifresiz yayınlanacak. Boluspor - Menemenspor maçı da saat 19.00'da beIN SPORTS MAX HD 2, TRT Avaz ekranlarından izlenebilecek.

Sarı-lacivertlilerde eksik oyuncu bulunmazken, cezası sona eren genç stoper Furkan görev verilmesi durumunda oynayabilecek. Teknik direktör Cenk Laleci galibiyet serisi yakalamak istediklerini söyledi. Bursaspor'u yenerek üzerlerindeki kazanamama baskısını yok ettiklerini ifade eden Laleci, "Bolu'dan da istediğimiz sonucu alacağımıza inanıyorum" dedi.



Menemenspor'un muhtemel on biri: Selmani - Yusuf, Furkan, Domgjonas, Batuhan, Taşkın, Tayfun, Ömer, Bekir, Sikiru, Rasheed.