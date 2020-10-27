Menemen’e Bolu çelmesi

TFF Birinci Lig'e kötü bir başlangıç yapan ve ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta evinde Bursaspor'u 2-1 yenerek alan Menemenspor, deplasmanda Boluspor ile golsüz berabere kaldı: 0-0. İzmir ekibi 10 kişi olmasına rağmen beraberlik aldı ve puanını 6'ya yükselterek 13. sıraya yükseldi. Müsabakaya iki takımda temkinli başladı. 10. dakikada sol kanattan gelişen Menemenspor atağında ceza sahasına yapılan ortada Rasheed'in kafa vuruşu az farkla auta çıktı. 30'da Marlinho'nun ortasında Mertan Caner'in kafa vuruşu üstten auta gitti. İlk yarı da gol sesi çıkmadı ve 0-0 sona erdi. 51'de defansın arkasına atılan ara pasında topla buluşan Tidjani'nin ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. 62'de Cem Çelik rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu dakikadan sonra Boluspor ataklarını sıklaştırıp gol arasa da sarı-lacivertli futbolcular buna izin vermedi. Karşılaşma başladığı gibi 0-0 bitti.



CENK LALECİ'DEN İKİ DEGİSİKLİK

MENEMENSPOR Teknik Direktörü Cenk Laleci, Bursaspor'u 2-1 yendikleri karşılaşmanın kadrosunda iki değişiklik yaparak Boluspor'un karşısında takımını sahaya sürdü. Genç çalıştırıcı Adamu Alhassan'ın yerine Bursa önünde galibiyeti getiren golü atan Tidjani Anaane'yi Yusuf Talum'un yerine de Rıdvan Koçak'ı ilk 11'de oynattı. Laleci, kırmızı kart cezası sona eren Furkan Bayır'ı yanında oturttu. Öte yandan kırmızı kart gören Cem Çelik, Menemen'in evinde Ankara ile oynayacağı maçta yok.