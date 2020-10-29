  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Menemenspor Menemenspor çıkış peşinde

Menemenspor çıkış peşinde

Menemenspor çıkış peşinde
Giriş Tarihi: 29.10.2020

TFF Birinci Lig'de son iki haftada 4 puan kazanan Menemenspor'da gözler Ankaraspor maçına çevrildi. İzmir ekibi cumartesini günü sahasında konuk edeceği başkent temsilcisini yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, "Oyuncularım lige ısındı. Evimizde kayıp yaşamak istemiyoruz. Futbolcularımız son düdüğe kadar oyun disiplininden kopmadan galip gelmek için mücadele ediyor. Onların saha içindeki o karakteri bizi üst sıralara taşıyacaktır" dedi. Öte yandan sarılacivertli ekipte kırmızı kart cezalısı Cem Çelik dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Menemenspor çıkış peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA