Menemenspor çıkış peşinde

TFF Birinci Lig'de son iki haftada 4 puan kazanan Menemenspor'da gözler Ankaraspor maçına çevrildi. İzmir ekibi cumartesini günü sahasında konuk edeceği başkent temsilcisini yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, "Oyuncularım lige ısındı. Evimizde kayıp yaşamak istemiyoruz. Futbolcularımız son düdüğe kadar oyun disiplininden kopmadan galip gelmek için mücadele ediyor. Onların saha içindeki o karakteri bizi üst sıralara taşıyacaktır" dedi. Öte yandan sarılacivertli ekipte kırmızı kart cezalısı Cem Çelik dışında eksik oyuncu bulunmuyor.