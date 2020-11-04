Menemen şokta

Menemenspor'da şok! Sarı-lacivertli ekipte, depremden ertelenen Ankara maçı öncesi yapılan testlerde 13 kişide kovid-19 vakası rastlanmıştı. Kulüpte bir çok kişide semptomların bulunmasından dolayı yapılan ikinci testlerde vaka sayısı 22'ye çıkmıştı. İzmir temsilcisinin bugün oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında karşılaşacağı 24Erzincanspon maçı için yaptırdığı testlerde 8 kişinin daha sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Sarı-lacivertli ekipte 16'sı futbolcu 30 kişi kovid-19'a yakalandı.



CENK LALECİ DE YAKALANDI

Menemenspor'da genç teknik direktör Cenk Laleci'nin de korona virüse yakalandığı açıklandı. Kulüp yaptığı yazılı açıklamada, "29 Ekim ve 30 Ekim'de yapılan testler sonucunda kulübümüzde 2 günde toplam 22 pozitif vakaya rastlanmıştır. Erzincan maçı öncesi yapılan kovid testleri sonucunda 5 futbolcumuz, teknik direktörümüz Cenk Laleci, 1 masör, 1 malzeme sorumlusu olmak üzere toplam 8 kişide pozitif vakaya rastlanmıştır. Testi pozitif çıkan kişilerin izolasyonu sağlanarak tedavilerine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.



Mehmet Ali Beşel takımın başında

MENEMENSPOR'UN bugün Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında sahaya çıkacak yeterli futbolcu sayısına sahip olduğu bildirildi. İzmir temsilcisinde Cenk Laleci ile teknik heyette görev yapan 4 antrenörde de kovid-19 vakası çıktı. İzmir temsilcisinde bugün takımın başında sahaya antrenör Mehmet Ali Beşel'in çıkacağı bildirildi. Sarı-lacivertli ekibin 7 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçı öncesi çıkan test sonuçlarına göre maçın oynanıp oynanmayacağı netlik kazanacak.