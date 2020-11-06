Menemen dertli

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında sahasında 3. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor'a penaltılarla elenen Menemenspor'da sorunlar bitmiyor. Sarı-lacivertli ekipte 16'sı futbolcu toplam 30 kişi de korona virüs bulunuyordu. Dün yapılan testlerde 2 futbolcuda daha korona virüse rastalnırken vaka sayısı 18'i futbolcu olmak üzere 32'ye yükseldi. İzmir temsilcisinin, yarın oynayacağı Adanaspor maçının ertelenmeyeceği ise belirsiz. Menemen'de, Erzincanspor maçı öncesi kovid-19 testi negatif çıkan bir oyuncu geçtiğimiz gün kupa maçına forma giydi. O futbolcunun Adanaspor mücadelesi için yapılan testinin ise pozitife çıktığı bildirildi. Kupa maçında görev yapan ve kulüpte işine devam eden bazı kişiler de korona virüs semptomlarına rastlanması canları sıktı.

ÖNCELİK SAĞLIĞIMIZ

Kovid-19'a yakalanan ve izolasyon süresini evinde geçiren Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci çok zorlu şartlarla boğuştuklarını belirtti. Takımın büyük bir bölümünün virüse yakalandığını belirten Laleci, "İzmir'de yaşadığımız deprem, takım içindeki korona virüs vakaları. Çok zor dönemden geçiriyoruz. Bizim buradaki öncelikli düşüncemiz sportif başarıdan çok insan sağlığı. Ben dahil kulübümüzde 30 vaka çıktı. Bu sayı arta bilir. Önce sağlığımızı geri kazanmaya sonra lige odaklanacağız. Elimizden başka bir şey gelmez" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ