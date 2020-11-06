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Haberler Menemenspor Menemenspor'da Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi sayısı 34'e yükseldi

'da Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi sayısı 34'e yükseldi

Son dakika... 1. ekiplerinden 'da yeni tip (Kovid-19) testi pozitif çıkan kişi sayısı 34'e ulaştı.

Menemenspor'da Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi sayısı 34'e yükseldi

AA

06.11.2020, 11:12 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020,11:13

Kulüpten yapılan açıklamada, TFF 1. Lig'de yarın oynanacak Adanaspor maçı öncesi 4 Kasım Çarşamba günü uygulanan Kovid-19 testlerinde 2'si futbolcu olmak üzere 4 kişiden daha pozitif sonuç alındığı belirtildi.

Son sonuçlarla kulüpteki pozitif vaka sayısının 34'e çıktığı bildirildi.

Menemenspor'da 29 Ekim Perşembe gününden bu yana ortaya çıkan 34 pozitif vaka arasında teknik direktör Cenk Laleci ve 18 futbolcu da bulunuyor.

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