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Menemen gün sayıyor

Sarı-lacivertli ekibin dün yaptırdığı testte sonucu negatif çıkan oyuncular çalışmalarına başlayacak. Kulüpte de önlemler artırıldı.

Menemen gün sayıyor
Giriş Tarihi: 11.11.2020

TFF 1 Lig'de 18'i futbolcu 34 kişinin korona virüse yakalandığı Menemenspor'da bekleyiş sürüyor. Dün yapılan testlerin ardından sonuçları negatif çıkan oyuncuların bugün idmanlara başlayacağı bildirildi. Sarı-lacivertli ekipte iki futbolcusunun daha virüsten kurtulup takıma dönmesi sevinç yarattı. Dün teste giren sporcuların genel sağlık durumunun iyi olduğu ise kurmayları mutlu etti. İzmir ekibi, arada iyi çalışıp açıklarını kapatmak istiyor.

CENK LALECİ BEKLENİYOR
Teknik Direktör Cenk Laleci'nin de yarın yapılacak testinin negatif çıkması durumunda idmana çıkabileceği bildirildi. Laleci, "Sahalara geri dönmek için gerekli günü dolduran arkadaşlarımız bugün idmanlara başlayacak. Umarım biz dahil kimse bu virüse yakalanmaz. Bende en kısa sürede ekibimin yanında olmak istiyorum" dedi. Öte yandan Menemenspor'un İzmir'de yaşanan deprem sonrası ligin 8. haftasında Ankaraspor maçı ertelenmişti. Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada Menemenspor-Ankaraspor mücadelesinin 1 Aralık Salı günü Menemen İlçe Stadı'nda saat 13.30'da oynanacağını duyurdu.

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