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Menemen’de yogun tempo

Sarı-lacivertli ekip milli aradan sonra 12 günde 4 maç yapacak

Menemen’de yogun tempo
Giriş Tarihi: 12.11.2020

TFF 1. Lig'de son iki karşılaşması İzmir'de yaşanan deprem ve takım içinde çıkan kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenen Menemenspor'u yoğun bir tempo bekliyor. Sarı-lacivertliler, milli aranın ardından 12 günde birbirinden zorlu 4 karşılaşmaya çıkacak. Menemenspor, 23 Kasım'da ligin 10. haftasında sahasında İzmir derbisinde Altay'ı konuk edecek. 28 Kasım'da ise 11. hafta müsabakasında Ümraniyespor deplasmanında ter dökecek. Sarı-lacivertliler, 8 Aralık'ta 8. haftada depremden dolayı ertelenen Ankaraspor maçını oynayacak. Menemenspor, 5 Aralık'ta ise sahasında ligin 12. haftasında Bandırmaspor'u konuk edecek. Takım olarak korona virüs nedeniyle zor günler geçirdiklerini belirten Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, "12 gün içinde üst üste zorlu maçlara çıkacağız. Hedefimiz üst sıralara yaklaşmak. Bu dört maçın 3'ünü sahamızda oynayacağız. Bunun avantajını kullanıp çıkış yakalamak istiyoruz" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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