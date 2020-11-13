Dunga sesleri

MENEMENSPOR'DA 18'i futbolcu 34 kişinin korona virüse yakalanmasının ardından geçtiğimiz hafta oynanması gereken Adanaspor maçı ileri bir tarihe ertelenmişti. Sarı-lacivertli ekipte yapılan son testlerin ardından 5 eksikle çalışmalar başladı. Bu 5 futbolcu ve teknik direktör Cenk Laleci'nin de bugün çıkacak test sonuçları negatif olduğu takdirde takıma katılacak. İzmir temsilcisi iki gün içinde tam takım halinde çalışmayı umut ediyor.TFF 1. Lig'de mücadele eden ve sezona istediği gibi başlangıç yapamayan Menemenspor'da kurmaylar devre arasında takviye yapmak için kolları sıvadı. Sarılacivertli yönetim, teknik heyetten aldığı rapor doğrultusunda transferde önceliği hücum hattına verdi. İzmir temsilcisi radarına 27 yaşındaki Kenyalı Ismael Dunga'yı aldı. Arnavutluk Ligi'nde lider durumda bulunan Vllaznia kulübünde forma giyen tecrübeli futbolcunun Menemenspor'un teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Arnavutluk liginden tanıdığı kaleci Selmani ve David'ten bilgi alan Dunga'nın transferindeki tek engel bonservisi. Kenyalı hücum oyuncusunun, Vllaznia ile sözleşmesi Mayıs 2021'de bitiyor.

12 GOL KAYDETTİ

Santrfor bölgesinin dışında sağ ve sol kanatta da görev yapan 27 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Tuskes FC, Luftertari, KF Tirana, Acharnaikos ve Vllaznia ekiplerinde forma giydi. Arnavutluk Ligi'nde görev yaptığı 40 mücadelede 12 kez rakip fileleri havalandırma başarısını gösterdi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ