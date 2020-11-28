Menemenspor çıkış peşinde

TFF 1. Lig'de geçen hafta evinde Altay'a 2-1 yenilip maç eksiğiyle düşme potasına gerileyen Menemenspor bugün deplasmanda Ümraniyespor'la karşılaşacak. Ümraniye Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada Murat Erdoğan düdük çalacak. Maç TRT Spor ve beIN Max 1'den naklen yayınlanacak. Sarı-lacivertli ekipte kırmızı kart cezalısı Sikiru ile sarı kart cezalısı Domgjonas görev yapamayacak. Kovid-19 testi pozitif çıkan 1 futbolcu ve 1 antrenöründe tedavisine başlandığı öğrenildi.

LALECİ: KAZANMAK ZORUNDAYIZ

Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, Ümraniye deplasmanından galibiyetle döneceklerini söyledi. Laleci, "Altay yenilgisini telafi edeceğiz. Deplasmanlarda iyi sonuçlar aldık. Kazanacağımıza yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.