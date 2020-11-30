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kendine geldi

Menemenspor kendine geldi
Giriş Tarihi: 30.11.2020

TFF 1. Lig'de deplasmanda Ümraniyespor'u 2-0 yenerek düşme hattından çıkan Menemenspor'da yüzler gülüyor. İzmir ekibi, İstanbul'da Tidjani Anaane'nin attığı gollerle bu sezon ilk deplasman galibiyetini de elde etti. Deplasmanda 5 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 3 beraberlikle evine döndü. Dış sahadan 6 puan kazanma başarısını gösterdi. Menemenspor ligde oynadığı 9 maçta 9 puan topladı.

LALECİ: DAHA İYİ OLACAĞIZ
Ligde oynadıkları son 4 maçta sahaya çok iyi bir oyun yansıtmalarına rağmen hak ettikleri puanları alamadıklarını ancak Ümraniyespor önünde kötü gidişe son verdiklerini belirtti. Daha iyi olacaklarının altına çizen genç teknik patron, "Başarı tesadüfen gelmez. Ancak bazı güzel tesadüfler başarıya giden yolda karşınıza çıkabilir. Onları iyi değerlendirebilmek yine pes etmemekle mümkün. Ümraniye önünde çalışmalarımızın karşılığını aldık" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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