Menemenspor çıkış peşinde

TFF Birinci Lig'de zor günler geçiren Menemenspor, 30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen deprem felaketi nedeniyle ertelenen 8. hafta mücadelesinde bugün Ankaraspor ile karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda bugün saat 13.30'da başlayacak mücadelede hakem Bülent Birincioğlu düdük çalacak. Mücadeleyi beINSports1 Max ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ligde 11. hafta mücadelesinde Ümraniyespor'u deplasmanda 2-0'lık skorla yenen İzmir ekibi, 2 hafta sonra galibiyete uzanırken puanını 9'a çıkararak düşme potasından kurtuldu.

KADRODA EKSİK OYUNCU BULUNMUYOR

RAKİBİ Ankaraspor ise Akhisar'ı mağlup ederken 8 puanla sarı-lacivertlilerin 1 puan altında yer alıyor. Düşme potasıyla arasındaki puan farkını açmayı planlayan bir maçı eksik Menemen'in bu maçtan 3 puanla ayrılması şart. Sarı-lacivertli ekipte cezalı ve sakat oyuncu bulunmuyor. Teknik direktör Cenk Laleci, 3'er sarı kartı bulunan Rasheed ve Rıdvan'ı ikaz ederek kart görmemeleri için uyarılarda bulundu.