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Haberler Menemenspor Menemen’de keyifler yerinde

Menemen’de keyifler yerinde

Menemen’de keyifler yerinde
Giriş Tarihi: 3.12.2020

TFF 1. Lig'de İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle ertelenen maçta Menemenspor sahasında Ankaraspor'u yenerek 2'de 2 yaptı. Ateş hattından uzaklaştı. Bu sezon ilk kez iki maç üst üste kazanan İzmir ekibinde moraller yerine geldi. Sarı-lacivertli ekibin genç teknik patronu Cenk Laleci, "Haftalardır iyi futbol oynuyor ancak skora yansıtamıyorduk. Son iki karşılaşmada bu sonuca da yansıdı. Böyle çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Ankaraspor önünde çok önemli bir üç puan kazandık. Ancak o maç soyunma odasından çıkınca bitti. Artık tek düşüncemiz pazar günü oynayacağı Bandırmaspor karşılaşması" dedi.

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