Menemen’den tam isabet

Son iki maçında Ümraniyespor'u 2-0, Ankaraspor'u da 2-1 yenerek bu sezon ilk kez 2'de 2 yapan Menemenspor'un gol yükünü yabancı oyuncuları çekiyor. İzmir temsilcisinin attığı 11 golün 9'unda yabancı futbolcuları imza attı. Ankaraspor karşısında penaltıdan fileleri sarsarak skoru 2-1'e getiren ve toplam gol sayısını 4'e çıkaran Beninli sağ kanat Anane Tidjani, takımın en skorer ismi olarak dikkat çekiyor. İzmir ekibinde Nijeryalı forvet İbrahim Akanbi Rasheed'in 3 golü bulunuyor. Korona nedeniyle karantinada olan Rasheed son iki maçta formada giyemedi.



YERLİ OYUNCULAR SUSKUN KALDI

Menemenspor'da Liberyalı santrfor Mohammed Kamara ve Nijeryalı sol kanat Sikiru Olatunbosun'un ise 1'er gol kaydetti. Sarı-lacivertli İzmir temsilcisinde yerli oyunculardan Rıdvan Koçak ve Tayfun Aydoğan 1'er kez rakip fileyi havalandırdı.



LALECİ: SERİYE DEVAM

ST sıralara yaklaşan Mene-menspor, yarın sahasında ağırla-yacağı Bandırmaspor'u da yenerek galibiyet serisine devam etmek isti-yor. İzmir temsilcisi 10 maçta top-ladığı 12 puanla 13. sırada yer alır-ken, Bandırmaspor'da 11 maçta topladığı 12 puanla 14. basamakta yer alıyor. Sarı-lacivertli ekibin tek-nik patronu Cenk Laleci, "Bu havayı sürdürmek istiyo-ruz. Bandırmaspor'u da yenecek güce sahibiz" dedi.