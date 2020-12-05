Menemen seri peşinde

TFF 1. Lig'de son 2 maçında Ümraniyespor ve Ankaraspor'u yenerek çıkışa geçen Menemenspor bugün sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk edecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Emre Malok düdük çalacak. Karşılaşma TRT Avaz ve beIN MAX 2'den canlı yayınlanacak. İzmir ekibi bu maçı da kazanarak 3'te 3 yapmak istiyor. Menemenspor'da Kovid-19'a yakalanması nedeniyle Ankaraspor maçında kadroda yer almayan Nijeryalı forvet Rasheed'in tedavisi devam ediyor. İzmir ekibi, 10 maçta 12 puan toplayarak 13'üncü sırada yer alırken, bir basamak altındaki Bandırmaspor 11 karşılaşmada 11 puan topladı.