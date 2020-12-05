  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Menemenspor Menemen seri peşinde

Menemen seri peşinde

Sarı-lacivertli ekip sahasında bugün Bandırma’yı konuk edecek. 16.00’da başlayacak maçı Emre Malok yönetecek.

Menemen seri peşinde
Giriş Tarihi: 5.12.2020

TFF 1. Lig'de son 2 maçında Ümraniyespor ve Ankaraspor'u yenerek çıkışa geçen Menemenspor bugün sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk edecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Emre Malok düdük çalacak. Karşılaşma TRT Avaz ve beIN MAX 2'den canlı yayınlanacak. İzmir ekibi bu maçı da kazanarak 3'te 3 yapmak istiyor. Menemenspor'da Kovid-19'a yakalanması nedeniyle Ankaraspor maçında kadroda yer almayan Nijeryalı forvet Rasheed'in tedavisi devam ediyor. İzmir ekibi, 10 maçta 12 puan toplayarak 13'üncü sırada yer alırken, bir basamak altındaki Bandırmaspor 11 karşılaşmada 11 puan topladı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Menemen seri peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA