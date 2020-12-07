Ligde oynadığı son maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puan toplayan İzmir temsilcisi, 6 haftadır kaybetmeyen rakibini yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Zorlu bir deplasmana çıkacaklarını belirten teknik direktör Cenk Laleci, "Güçlü bir takımla karşılaşacağız ancak biz de kendimize güveniyoruz. İzmir'e puan ya da puanlarla döneceğimize inanıyorum" diye konuştu.
Menemenspor zorlu sınavda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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