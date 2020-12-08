Bucaspor 1928 gözüne kestirdi

MİSLİ.COM 3. Lig 1. Grup'ta 29 puanla liderliğini sürdüren Diyarbekirspor'un 3 puan gerisinde 2. sırada bulunan Bucaspor 1928, perşembe günü deplasmanda Fatsa Belediyespor ile oynayacağı maçı kazanmak istiyor. Son maçta evinde Çankaya Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Uğur Balcıoğlu, "Rakibimizi yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyoruz. Fatsa Belediyespor da bizim gibi üst sıraları hedefliyor. Bu kez kazanarak yolumuza kayıpsız devam edeceğiz. Maça çok iyi hazırlandık ve karşılığını alacağız. Futbolcularımıza güveniyoruz. İzmir'e 3 puanla döneceğiz" diye konuştu.