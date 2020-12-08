Menemen’e sert rakip

TFF 1. Lig'de evinde Bandırmaspor'la 1-1 berabere kalarak 13 puana ulaşarak 11. sıraya yükselen Menemenspor, bugün 5. basamakta yer alan 20 puanlı Samsunspor'a konuk olacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak kritik maçı hakem Mert Güzenge yönetecek. Müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Ligde oynadığı son 3 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puan toplayan İzmir ekibi, 6 haftadır kaybetmeyen rakibini yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.

İKİNCİ KEZ RAKİP OLDULAR

SAMSUNSPOR ile Menemenspor daha önce 1 kez karşı karşıya geldi. 26 Ekim 2016'da Samsun'da oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasında Menemenspor, karşılaşmayı 4-1 kazanmıştı.