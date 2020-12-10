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Menemenspor çıkışa geçti

Menemenspor çıkışa geçti
Giriş Tarihi: 10.12.2020

TFF 1. Lig'de Play-Off mücadalesi veren Samsunspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Menemenspor'da yüzler gülüyor. Öne geçtiği maçta skoru koruyamayan ve beraberlikle sahadan ayrılan İzmir ekibi yenilmezlik serisini de maça çıkardı. Evinde Altay'a yenildikten sonra Ümraniye ve Ankaraspor'u mağlup eden son iki maçta Bandırma ve Samsun'dan 1'er puan alan sarı-lacivertliler, 14 puana ulaşarak düşme potasından uzaklaşmayı bildi. Sarı-lacivertliler son 4 haftada savunmada kolay gol yeme alışkanlığından da sıyrıldı. Menemen, yenilgi yüzü görmediği son 4 maçta sadece 3 gol yerken, fileleri 6 kez havalandırmayı başardı. Menemenspor Teknik direktörü Cenk Laleci, "Zor bir deplasmandan puanla dönüyoruz. Maçı kazanacak pozisyonları da bulduk ancak değerlendiremedik. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

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