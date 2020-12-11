Menemenspor’da Rasheed sevinci

TFF 1. Lig'de son 4 maçında 8 puan toplayan ve küme düşme hattından çıkan Menemenspor'da gözler pazartesi günü oynanacak olan İstanbulspor maçına çevrildi. Sarı-lacivertli ekipte bu zorlu maç öncesi forvet hattındaki forma rekabeti de arttı. Korona virüs tedavisi nedeniyle 15 gündür takımdan ayrı kalan Rasheed de takımla birlikte çalışmalara başladı. Teknik heyetin son haftalarda iyi bir performans gösteren Camara ve Rasheed arasında nasıl bir tercih yapacağı merakla bekleniyor. Camara sarı-lacivertli ekipte görev yaptığı 7 maçta 1 gol atıp 1 asist yaptı. Kovid-19'a yakalanmadan önce banko 11'de görev yapan 21 yaşındaki forvet Rasheed de görev yaptığı 7 karşılaşmada 3 gol ve 1 asist yapma başarısını gösterdi.

KİM FORMA GİYECEK

Bu ikili arasında İstanbulspor maçında kimin forma giyeceği merakla bekleniyor. Son dört maçta zorlu rakipler önünde iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirten Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, "Bu bazıları için sürpriz olabilir ancak bizim için değil. Ekibimizin gücünü ve kapasitesini biliyoruz. Uyum sorununu atlatınca böyle sonuçlar alacağımızdan emindik. İstanbulspor önünde de çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ