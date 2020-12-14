Menemen ‘Boğa’ avında

TFF 1. Lig'de geçen hafta deplasmanda Samsunspor'la 1-1 berabere kalan Menemenspor, bugün sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Menemen İlçe Stadı'nda Ali Şansalan'ın düdük çalacağı müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Sarı-lacivertli ekipte korona virüsü atlatan Ibrahim Reshaad da takımdaki yerini alabilecek. İzmir temsilcisi bu sezon oynadığı 12 maçta 14 puan topladı. İstanbul ekibi ise 11 karşılaşmada 18 puanı hanesine yazdırdı. İki takım bugün 9. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 8 maçta Menemenspor 2 kez sahadan galip ayrılırken, 4 mücadele beraberlikle sonuçlandı. İstanbulspor iki kez kazanan taraf aldı. Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, "Son 4 maçımızı kaybetmedik. Hedefimiz üst sıralarda yer almak. Kazanacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.