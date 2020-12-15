Laleci değiştirmedi

MENEMENSPOR Teknik Direktörü Cenk Laleci, İstanbulspor maçının ilk 11'inde değişiklik yapmadı. Takımda istikrarı seçen genç teknik adam geçen hafta deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Samsunspor karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'i dünkü karşılaşmada da bozmadı. Sarı-lacivertli ekibin 10. haftada Altay ile oynadığı maçın ardından korona virüse yakalanan ve tedavisinin ardından iyileşen Rasheed, dünkü maçın da kadrosuna dahil edilmedi. Yıldız futbolcunun hasreti 4 maça çıktı. Murat Elkatmış, Yusuf Talum, Domgjonas, Şeref Özcan ve Mehmet Aytemiz de yedekler arasındaydı. Menemenspor'un 39 yaşındaki teknik adamı Cenk Laleci, İstanbulspor karşısında 45. maçına çıktı. 2019 yılından bu yana sarı-lacivertle ekibin başında olan Laleci'nin heyecanlı olduğu gözlendi. Karşılaşmanın 90+2. dakikasında sakatlanan ve sahayı sedye ile terkeden Furkan Bayır'ın durumunun ciddi olduğu belirtildi. Genç futbolcunun bugün kontrolden geçirileceği ve durumunun belli olacağı ifade edildi.