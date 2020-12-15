Menemenspor son anda yıkıldı

TFF 1. Lig'deki son iki maçında Bandırmaspor ve Samsunspor'la berabere kalan Menemenspor evinde İstanbulspor'a 2-1 yenildi. 10. dakikada Tayfun'un pasında Sikiru sağ çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 16'da sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Kamara, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, top filelerle buluştu: 1-0. 26'da sol kanattan Rroca'nın açtığı ortada arka direkte topa dokunan İbrahim, kaleci Selmani'yi çaresiz bıraktı: 1-1. 43'te Taşkın'ın frikiğinde top az farkla auta çıktı.

KALECİ SELMANİ KAHROLDU

61'de Levent Ayçiçek ile sağ taraftan korner kullanan Menemenspor'da, ceza sahası için topa yükselen İbrahim Yılmaz'ın kafa vuruşunda, kaleci Selmani topun sahibi oldu. 69'da Abazaj defansın hatasında faydalanarak kale önüne kadar topu sürdü ve şutunu attı. Kaleci Selmani Abazaj'ın şutunda yere yatarak topu kurtardı. 88'de İstanbulspor'da Diouf'un pasıyla sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalan Uygar, şutunu atsa da top kaleci Selmani'nin müdahalesiyle direğe çarparak kornere çıktı. 90+6'da Abazaj'ın uzun topunda Onur takımına 3 puanı getiren golü kaydetti: 1-2. Karşılaşmayı Menemenspor 2-1 kaybetti.



KAZANMAYI UNUTTULAR

Menemenspor, son üç haftada aldığı sonuçlarla 3 puanı unuttu. Son galibiyetini sahasında Ankaraspor'a karşı elde eden sarı-lacivertliler bu maçın ardından oynadığı 3 karşılaşmadan 2 puan çıkartabildi. İzmir ekibi, Bandırma ve Samsunspor ile yenişemezken, dün de evinde İstanbulspor'a çarpıldı. Menemenspor bu sonuçla birlikte bu sezon 5. kez yenildi.