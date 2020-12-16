Menemen’de seri sonu

TFF 1. Lig'de evinde İstanbulspor'a 90+4'üncü dakikada yediği golle 2-1 mağlup olan Menemenspor'un 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Son haftalarda topladığı puanlarla üst sıralara tırmanan sarı-lacivertliler, karşılaşma bitiminde kahroldu. Futbolcular sahada hayal kırıklığı yaşarken, teknik direktör Cenk Laleci, 1-0 öne geçtikleri karşılaşmada talihsiz bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. İyi mücadele ettiklerini ifade eden sarı-lacivertli ekibin genç teknik patronu Cenk Laleci, "Maçta galibiyeti alacak pozisyonlar yakaladık. Kalemizde de tehlikeli ataklar oldu. Son anda gole engel olamadık, çok üzüldük" dedi.

LALECİ: "EKİBİME GÜVENİYORUM"

TAKIMIN yeniden çıkışa geçeceğini anlatan Laleci, "Ben takımımın potansiyeline inanıyorum. Üst üste Eskişehir ve Adana ile deplasmanda oynayacağız. Bu maçları kazanacak güçteyiz. Galip gelerek çıkışa geçiceğiz" diye konuştu.