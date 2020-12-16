TFF 1. Lig'de evinde İstanbulspor'a 90+4'üncü dakikada yediği golle 2-1 mağlup olan Menemenspor'un 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Son haftalarda topladığı puanlarla üst sıralara tırmanan sarı-lacivertliler, karşılaşma bitiminde kahroldu. Futbolcular sahada hayal kırıklığı yaşarken, teknik direktör Cenk Laleci, 1-0 öne geçtikleri karşılaşmada talihsiz bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. İyi mücadele ettiklerini ifade eden sarı-lacivertli ekibin genç teknik patronu Cenk Laleci, "Maçta galibiyeti alacak pozisyonlar yakaladık. Kalemizde de tehlikeli ataklar oldu. Son anda gole engel olamadık, çok üzüldük" dedi.
LALECİ: "EKİBİME GÜVENİYORUM"
TAKIMIN yeniden çıkışa geçeceğini anlatan Laleci, "Ben takımımın potansiyeline inanıyorum. Üst üste Eskişehir ve Adana ile deplasmanda oynayacağız. Bu maçları kazanacak güçteyiz. Galip gelerek çıkışa geçiceğiz" diye konuştu.
Menemen’de seri sonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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