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Menemenspor’a Laleci’den uyarı

Sarı-lacivertli ekibin genç teknik patronu Laleci, ligin dibindeki maçı öncesi rehavet uyarısı yaptı.

Menemenspor’a Laleci’den uyarı
Giriş Tarihi: 17.12.2020

TFF 1. Lig'de 4 maçlık yenilmezlik serisi İstanbulspor önünde son bulan Menemenspor'da teknik patron Cenk Laleci, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Eskişehirspor maçı öncesi takımını uyardı. İki puanla son sırada yer alan rakipleri önünde disiplini elden bırakmamalarının altını çizen Laleci, "Genç ve çok koşan bir rakiple oynayacağız. Sıralamadaki yerleri önemli değil. Üç puanı almak için onlardan daha çok koşup kazanmayı rakibimizden daha fazla istemeliyiz. Ancak öyle galip gelebiliriz" dedi. Hedefleri olan üst sıralara ulaşmak için yeni bir galibiyet serisi yakalamak istediklerini belirten Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, "Sekiz günde Eskişehirspor, Adanaspor ve Keçiörengücü ile zorlu maçlara çıkacağız. Bu üç maçtan hedefimiz 9 puan. Hem alt sıralardaki hem de zirve yarışı veren ekiplerle karşılaşacağız. Seriyi kayıpsız tamamladığımız takdirde hedefimize emin adımlarla ilerlemiş olayacağız" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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